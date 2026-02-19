フリーアナウンサーの細谷翠（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を発表。来月から産休に入ることを報告した。「いつもご覧いただき ありがとうございますこの春家族が増えることになりました」と第2子妊娠を報告。「第二子の出産のため来月からしばしお休みをいただきます」と記した。「お腹がだいぶふっくらしてきて寝返りも辛い今日この頃ですが第一子妊娠時と大きく違うのはどう頑張っても重