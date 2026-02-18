消防などによりますと、2月18日午後8時ごろ、徳島市北沖洲2丁目の住宅から出火しました。消防車11台が出動して消火活動中です。この家には3人が暮らしていて、出火当時は2人が家に居たということですが、今のことろ人的被害は確認されていません。（2月18日20：40）