ヤクルトのキャンプについて語った山本キャスター先日、沖縄で行なわれているヤクルトのキャンプを取材させていただきました。基本「6勤1休」のスタイルで、シーズンに合わせてリズムを作っています。全体練習は昼過ぎには終わるので、そのあとの個別メニューで調整をするそうです。青木宣親GMのもと本格始動ということで、メジャーのキャンプに近いような組み方かもしれません。リカバリーできる休養日が例年より圧倒的に少ないわ