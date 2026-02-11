WR125Rは豪快な着地でもひるまない。ロングストロークの前後サスと剛性の高いフレームが衝撃を吸収するからだというヤマハの新型オフロード「WR125R」に、予約が殺到。すでに年間目標台数に迫る勢いだという。ハンパねぇ......!!だが、この熱狂は果たして本物なのか？噂の新型マシンを、モーターサイクルジャーナリスト・青木タカオ氏がガチ試乗。爆発的人気の理由を徹底検証する!!【写真】ヤマハ「WR125R ABS」の細部＊＊