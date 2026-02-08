暗い色ばかりの冬服に、そろそろ飽きてきた……。でも、まだ本格的な春服には早い。そんな今の気分にちょうどいいのが【ユニクロ】の「春っぽセーター」です。今回紹介するポロセーターとクルーネックセーターは、ほどよく明るいカラーもあって、カジュアルすぎないデザインなのがうれしいところ。1枚で着ても、レイヤードしてもサマになるから、冬コーデに少しだけ