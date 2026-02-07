スイス東部ダボスで「平和評議会」設立の署名をしたトランプ米大統領＝1月22日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは6日、トランプ大統領が主導するパレスチナ自治区ガザの暫定統治機関「平和評議会」について、米政府が初の首脳会合を19日にワシントンで開く方向で調整を進めていると伝えた。ガザ再建に向けて、資金調達が主要議題となる見通しだという。アクシオスによると、平和評議会には現