警察や消防によりますと、きょう午前、山形県新庄市の小田島町の住宅で火災がありました。 午前１０時過ぎに家主から「ストーブから燃えた」と１１０番通報があったということです。 現在、消火活動が進められています。 この住宅には６０代の家主が１人で住んでいて、軽いけがをしましたが命に別状はないということです。逃げ遅れた人もいないとみられています。