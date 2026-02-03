ロックバンド、子供ばんどのボーカル、ギターで俳優、タレントのうじきつよし（68）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の「憲法改正やらせてほしい」発言に対し、私見を述べた。高市氏は2日、衆院選（8日投開票）の応援演説で訪れた新潟県上越市内で「憲法改正やらせてほしい」などと発言し、自衛隊の明記に意欲を見せたと一部メディアが報じた。うじきは「自民党に投票する皆さんへ数十年かけて『弱く貧乏な国