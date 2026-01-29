撮影に応じてくれたパラオ・アンガウル州職員のシルビア・アントニオさん（56）＝左＝とケイラ・エバリストさん（49）。アンガウル島は月がきれいに見える。「パラオの国旗は満月を表している」と教えてくれた＝2025年11月26日、パラオのアンガウル州、大嶋辰男撮影 日本から南に約3000キロ、フィリピンの東方にあるパラオ共和国。500以上もの島からなる国だ。この国には、憲法で日本語を公用語と定めている州がある。