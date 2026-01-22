きょうの為替市場でドルが買い戻される中、ポンドドルは戻り売りが強まっている。前日は一時１．３８７０ドル付近まで上昇し、２０２１年９月以来の高値水準まで上昇していた。ただ、急ピッチな上昇に高値警戒感も出ており、本日は戻り売りに押されている状況。一方、ポンド円はＮＹ時間に入って買い戻しが膨らんでおり、２１日線が控える２１１円台後半まで買い戻されている。 英財政状況は非常に脆弱に見えるとの指摘がエ