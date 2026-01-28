ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï28Æü¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÊ¬¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤ª¤è¤ÓÆ±¼ÒÂåÉ½¼ÔÌ¾¤òÌ¾¾è¤ë¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥á¡¼¥ë(ÌÂÏÇ¥á¡¼¥ë)¡×¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ì¤é¤ÎÉÔ¿³¤Ê¥á¡¼¥ë¤ÏÊÀ¼ÒµÚ¤ÓÊÀ¼ÒÂåÉ½¼Ô¤«¤éÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÀÚ´Ø·¸¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÊÀ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÊÀ¼ÒÂåÉ½¼ÔÌ¾Åù¤òÌ¾¾è¤ëÉÔ¿³¤Ê¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Á÷¿®¸µ¥É¥á¥¤¥ó¤¬ÊÀ¼Ò¤ÎÀµµ¬¥É¥á¥¤¥ó