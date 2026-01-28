トランプ米大統領は27日、前日明らかにした韓国の関税を元に戻す措置と関連し「韓国とともに解決策をまとめるだろう」と話した。韓国政府との交渉の可能性を示唆したものとみられる。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスから経済演説が予定されるアイオワに向かう前に取材陣と会い、韓国の関税引き上げと関連した質問に「われわれは解決策をまとめるだろう」と話した。続けて「われわれは韓国とともに解決策をまとめるだろう」