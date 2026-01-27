富山県南砺市の駐車場で雪に埋もれた車の中から男性の遺体が見つかりました。【映像】遺体発見現場の様子きのう午後6時ごろ、南砺市のJR城端駅前の駐車場にとまった車の中で市内に住む前川誠さん（当時50）が遺体で見つかりました。警察によりますと、車の周囲には雪が65センチほど積もっていて、前川さんは車内の窓ガラスにもたれかかって死亡していたということです。前川さんに目立った外傷はなく、車に鍵はかかってい