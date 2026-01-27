高市首相本人が主導した「短期決戦・信任獲得型の賭け」と評される今回の選挙。次世代メディア研究所代表の鈴木祐司さんは「昨年末までのテレビでの露出は、自民と維新の連立政権が全体の6割と圧倒的だったが、1月に入り中道に“どんでん返し”された」という。その驚きのプロセスとは――。写真提供＝共同通信社街頭で支持を訴える中道改革連合の野田共同代表（右）と斉藤共同代表＝2026年1月23日午後3時38分、東京都千代田区 -