【前後編の後編／前編を読む】「まだ女を知らないのか…」と言って10代の僕に“手ほどき”した遠縁のおじさん浮気者の背中から「男と女」を学んで徳田智博さん（53歳・仮名＝以下同）は、転勤族の家庭で育った。転校を繰り返し、行く先々では“明るくてバカ”なキャラを演じていたという。そんな暮らしが終わったのは高校生のとき。都内の高校に入学したため、両親にはついて行かず、代わりに父の遠縁である「おじさん」夫婦の