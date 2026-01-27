さまぁ〜ずの大竹一樹さんとの結婚後、母として、妻として、そして一人の女性として、感じたこと、考えたことを、フリーアナウンサー中村仁美さんならではの目線で綴るFRaU Web連載「騒がしくも愛おしい日々」（隔月更新）。あっという間に三男くんも今年の春から幼稚園に！ 周囲からは「3人目は楽勝でしょ？」と声をかけられることもあると言いますが、それに対して中村さんが思うこととは？ 母になり14年の時を経て「今なら理解