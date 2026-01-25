¥Æ¥Ã¥¯¶È³¦¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤òÁª½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇË¾¤à¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤à¤·¤í¼«ÌÇ¤ÎÆ»¤Ø¤ÎÊÒÆ»ÀÚÉä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡ØWIRED¡Ù¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥é¡¼¥¸¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¤Ë¤è¤ëÞÕ¿È¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¡£