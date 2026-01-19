株式会社サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」は、2026年にデビュー30周年を迎えた。アニバーサリーイヤーの開幕を盛り上げる、ポムポムプリンのデザインをあしらったJR山手線ラッピングトレインが2026年1月17日(土)より運行しており、2月1日(日)までの期間限定で楽しめる。毎日の通勤・通学など日常の移動時間に、ポムポムプリンがくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒しをお届けする。ラッピングトレインでは、車体のドア