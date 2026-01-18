全体支持率が36％前後まで低下したものの、共和党支持層の支持率は90％前後と依然として盤石。相互関税や移民政策を巡り裁判所から違憲判断が出始めても、強硬路線は変わらない2025年、就任直後から大統領令を連発し、国内外を振り回してきた第2次トランプ政権。例年どおりなら、中間選挙を控える年の政権は少し落ち着くのが常道だが、現実は真逆。トランプ大統領は議会も司法も意に介さず、むしろアクセルを踏み込もうとしている