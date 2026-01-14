日本陸連は14日、2年に1度行われるアジア室内陸上競技選手権（中国・天津、2月6日〜8日）の代表選手を発表した。男子60mには桐生祥秀（30、日本生命）、守祐陽（22、大東文化大）、800mには落合晃（19、駒沢大）など11人。女子は日本陸上界の中・長距離のエース、田中希実（26、New Balance）が1500mと3000mの代表入り。800mには昨年9月に行われた東京2025世界陸上で高校生ながら代表入りを果たした久保凛（17、東大阪大敬愛）。さ