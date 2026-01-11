私はハル（32）。娘のカリン（小1）とアイ（2）を育てています。今日はララちゃん親子、ジュリちゃん親子、ミユキちゃん親子との4組で公園へ遊びに行きました。お昼のお弁当を食べ終わると「ゴミを捨ててあげるね」と言って、ミユキちゃんのママのチヒロさんは私たちのお弁当箱を勝手にあけてゴミを捨てたのですが、そのときに中に入っていたピックも捨てられてしまったのです。「なんで余計なことをするの！」という怒りを、一番