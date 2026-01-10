私はリリカ（32）。夫のタツヤ（32）と娘のユリ（5）と3人で暮らしています。義実家は徒歩10分の距離で、義母は孫を預かったり、たまにおかずを持ってきてくれたりと協力してくれます。義母も義父も、娘だけではなく私にも気遣ってくれる部分は多くあるのですが……。義母の価値観にとても困っているんです。義母はおかずを持ってくるとき、事前に私たちに確認を取りません。用事があって出かけたりしていて受け取れないと「私を侮