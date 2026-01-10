＜私を敬いなさい義母＞断ったのに「19時に行きます」…？話が通じずイライラMAX【第3話まんが】
私はリリカ（32）。夫のタツヤ（32）と娘のユリ（5）と3人で暮らしています。義実家は徒歩10分の距離で、義母は孫を預かったり、たまにおかずを持ってきてくれたりと協力してくれます。義母も義父も、娘だけではなく私にも気遣ってくれる部分は多くあるのですが……。義母の価値観にとても困っているんです。義母はおかずを持ってくるとき、事前に私たちに確認を取りません。用事があって出かけたりしていて受け取れないと「私を侮辱している」と酷く私と夫に怒るのです。
今日はママ友と子どもたちで、1時間ほどかかる遠くの遊び場に来ていました。その最中、また義母からLINEが……。
これからの予定は決まっていないけれど、もしかしたら帰り道にご飯を食べるかもしれないし、まっすぐ帰ったとしても家に着くまでに時間がかかります。運転はママ友がしてくれているので、できればママ友に合わせたいと思っています。
正確な時間は伝えられないと言っているのに、「では19時に行きます」と勝手に来る気満々の義母。しかも……。
そのひと言で私はイライラが爆発。思わず声にも出てしまい、ママ友をびっくりさせてしまいました。
私としては、友人と遊んでいるときはなるべくスマホを触りたくありません。子どもを見守っているときもです。だから、義母の連絡に返信をしている時点で、誠意を示しているつもりでした。
けれど義母としては「急いで帰宅しておかずを受け取るのが誠意」。友人といても、家族で外出をしていても、義母がおかずを持ってきてくれたとなれば急いで帰る、それが常識だと言います。
そんな常識聞いたことありませんよね！？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
これからの予定は決まっていないけれど、もしかしたら帰り道にご飯を食べるかもしれないし、まっすぐ帰ったとしても家に着くまでに時間がかかります。運転はママ友がしてくれているので、できればママ友に合わせたいと思っています。
正確な時間は伝えられないと言っているのに、「では19時に行きます」と勝手に来る気満々の義母。しかも……。
そのひと言で私はイライラが爆発。思わず声にも出てしまい、ママ友をびっくりさせてしまいました。
私としては、友人と遊んでいるときはなるべくスマホを触りたくありません。子どもを見守っているときもです。だから、義母の連絡に返信をしている時点で、誠意を示しているつもりでした。
けれど義母としては「急いで帰宅しておかずを受け取るのが誠意」。友人といても、家族で外出をしていても、義母がおかずを持ってきてくれたとなれば急いで帰る、それが常識だと言います。
そんな常識聞いたことありませんよね！？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと