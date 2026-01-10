吊り戸棚にもうちょっと収納がほしいけれど、マグネットや吸盤は使えないし、釘で穴を開けるのは気が引ける…なんて悩むことがありますよね。そんな時の救世主がダイソーにありました！差し込むだけで取り付け簡単。ちょい置きできるフックでデッドスペースを有効活用できるので、買って損はありませんよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：noma 吊り戸棚用フック（2個） 価格：￥110（税込）内容量：2個耐荷重：300g販売