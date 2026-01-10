100均で買ってよかった〜！「マグネットも吸盤も釘も使いたくない…」って時の救世主

吊り戸棚にもうちょっと収納がほしいけれど、マグネットや吸盤は使えないし、釘で穴を開けるのは気が引ける…なんて悩むことがありますよね。そんな時の救世主がダイソーにありました！差し込むだけで取り付け簡単。ちょい置きできるフックでデッドスペースを有効活用できるので、買って損はありませんよ！

商品情報

商品名：noma 吊り戸棚用フック（2個）

価格：￥110（税込）

内容量：2個

耐荷重：300g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480324418

これ買って大正解！ダイソーのアイデア収納グッズをチェック

ダイソーをパトロールしていると、見たことない形をした収納グッズを発見。どうやら吊戸棚用とのことで、気になって購入してきました。

商品名は『noma 吊り戸棚用フック（2個）』。2個入りでお値段は￥110（税込）。耐荷重は約300gで、材質はABS樹脂です。

フックの上部が三角形になっていますが、この部分を吊り戸棚に差し込んで使用するそう。早速設置していきます！

マグネットも吸盤も釘も要らない！ダイソーの『noma 吊り戸棚用フック（2個）』

取り付けられる場所は、厚さ約13mmから27mmまでの吊り戸棚の底板です。取り付けがNGな場所は、扉が底板より20mm以上下がっている吊り戸棚や、扉と底板の隙間が5mm未満の吊り戸棚なので、事前に確認しておくのがおすすめです。

設置にはマグネットや吸盤、釘などが必要なく、本当にアイテムを差し込むだけで完了するのでとても楽ちんです。

ミトンを引っかけてみるとこんな感じに。安定感も抜群で、デッドスペースを有効活用できました。置き場所に困っていたふきんなどもちょい置きできるので、買って大正解な代物でした♪

今回はダイソーの『noma 吊り戸棚用フック（2個）』をご紹介しました。

「あとちょっと吊り戸棚に収納があれば…」という絶妙な思いを叶えてくれる、ダイソーの便利グッズ。吸盤やマグネットがつかないような場所でも、フックを使えるのが嬉しいポイントです。￥110（税込）で2個入りとコスパも抜群なので、ダイソーでお買い物の際はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。