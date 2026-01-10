インフルエンザ治療薬「タミフル」は、子どもの重篤な神経精神症状を引き起こす可能性が長年にわたって懸念されてきた。しかし実際のところ原因は薬ではなく、インフルエンザの症状そのものにあることが、このほど大規模な追跡調査で示された。