小学生でボクシングに出合い、すぐにこう思いました。「オレも大人になったら、世界チャンピオンになる」当時は今と違って、世界挑戦すら難しい時代。世界王者になると言うと「バカじゃないか」と相手にされなかった。それでも「オレは…」と思った。根拠はないです。ただ、そのために、全てをボクシングに懸けようと思ってました。ボクシングの強豪、中央高の推薦入学が内定したころも、プロライセンスが取得できる17歳に