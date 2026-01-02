千葉県で開催された全国高校サッカー選手権の3回戦で、県代表の大分鶴崎は流通経済大柏に1対5で敗れ、ベスト8進出はなりませんでした。 1999年以来となるチーム最高成績に並ぶ3回戦進出を果たした大分鶴崎。2日は千葉代表で去年の準優勝校である流通経済大柏と対戦しました。試合は前半22分。2年生フォワードの山下が得点を決め鶴崎が先制します。しかし前半33分にPKで追いつかれた鶴崎は、後半開始早々に逆転