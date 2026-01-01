新エントリースマホ「OPPO A5 5G」をファーストインプレッション！既報通り、OPPO Mobile Telecommunicationsの日本法人であるオウガ・ジャパンは28日、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新商品として5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「OPPO A5 5G（オッポ エーファイブ ファイブジー）」を日本市場で発売すると発表しました。発売日は2025年12月4日（木）より順次で、発売に先立って2025年11月28日（金）より予約