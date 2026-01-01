天皇、皇后両陛下が皇族や三権の長らから新年のお祝いを受ける「新年祝賀の儀」が1日、皇居・宮殿で執り行われた。天皇陛下は「新しい年を共に祝うことを誠にうれしく思います。年頭に当たり、国民の幸せと国の発展を祈ります」と述べられた。昨年9月に成年式を終えた秋篠宮家の長男悠仁さまは初めて出席した。宮殿「松の間」で、秋篠宮ご夫妻や両陛下の長女愛子さまら皇族があいさつした。両陛下はその後、皇族と共に宮殿の各