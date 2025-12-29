SVリーグの中断期間に行われたバレーボールのカップ戦、皇后杯では、大阪マーヴェラスが5年ぶり2回目の優勝を果たしました。同大会決勝について、元女子日本代表の竹下佳江氏（現、ヴィクトリーナ姫路エグゼクティブアドバイザー）が、自身のラジオ番組で振り返りました。ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』パーソナリティーの竹下佳江氏（右）と、タージンさん（左）「令和7年度 天皇杯・皇后杯JVA全日本バレーボ