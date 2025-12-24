¸µ¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ö¤È¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿½¼ÅÅ¼°¤ÎLED¥é¥ó¥¿¥ó¡ÖSailing Lantern¡×¡£55Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶Ã¤­¤Î²Á³Ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡È¶¸µ¤¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë²Ã¹©ÀºÅÙ¤ÈÇØ·Ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£