21日午後、横浜市泉区にある自動車整備の工場で火事があり、40代の男性がやけどをして病院に運ばれました。21日午後5時半ごろ、横浜市泉区上飯田町にある工場で「炎が見える。爆発音も聞こえる」と119番通報がありました。警察などによりますと、自動車整備の工場から火が出て、消防車などおよそ30台が出動し消火活動にあたっていましたが、工場で作業していたとみられる40代の男性がやけどをして、病院に運ばれたということです。