大学時代に一流企業や有名ベンチャーから内定を得るも、みずから安定を捨てた――。名門私立の上智大学を卒業し、職業「アイドル」の道を選んだPinkySpiceの美波海音さん（24）。「何者かになれるのか」と自分を試そうとした彼女には、心配する母の反対も押し切るほどの強い意思があった。（全2回の1回目／2回目に続く）