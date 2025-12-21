吉本興業所属のお笑いコンビ、はんにゃ．の川島章良（43）が、20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。すし職人を兼業している様子を公開した。番組では、川島が15年2月に結婚した一般女性と7月に離婚し、長女（10）長男（5）が元妻と生活している状況を説明。川島はその2カ月後の9月から、月・火の週2回、東京・恵比寿の高級すし店を間借りして、紹介制の「鮨川しま」のカウンターに立つ川島に密着した。握りなどの技術は間