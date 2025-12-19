株式会社オウルテックは、太陽の光を電力に変えて、スマートフォンなどのUSB機器を充電できる10W出力のポータブルソーラーパネル「OWL-SLP10W-GY」を発売する。本体重量は約410gと非常に軽く、防災用品としての備えやアウトドアシーンにも活用できる小型ソーラーパネルだ。■太陽光でスマートフォンを充電太陽の光を電力に変えて、スマートフォンなどのUSB機器を充電できるポータブルソーラーパネル充電器。アウトドアや災害時など