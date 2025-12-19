収納＆持ち運びがしやすい！コンパクトなポータブルソーラーパネル『OWL-SLP10W-GY』
株式会社オウルテックは、太陽の光を電力に変えて、スマートフォンなどのUSB機器を充電できる10W出力のポータブルソーラーパネル「OWL-SLP10W-GY」を発売する。本体重量は約410gと非常に軽く、防災用品としての備えやアウトドアシーンにも活用できる小型ソーラーパネルだ。
■太陽光でスマートフォンを充電
太陽の光を電力に変えて、スマートフォンなどのUSB機器を充電できるポータブルソーラーパネル充電器。アウトドアや災害時など電源が無い場所でも太陽光があれば使用できる。
■コンパクトで持ち運びに便利
折りたたむとA4サイズより小さく、重さは410ｇでどこへでも気軽に持ち運べる。外出先でサッと取り出して充電できるスマートさだ。
■充電量の目安になる電流チェッカー搭載
コントロールボックスから充電する機器に流れる電流が表示され、太陽光が当たって電流が流れているかを確認することができる。
■高効率な単結晶シリコンパネル
電力ロスの少ない単結晶シリコンパネルを2面搭載。最大変換効率は22.4%、発電性能は最大10W。小型ながらしっかり発電し、安定した充電をサポートする。
■吊り下げて使える
テントなどに吊り下げられるホール付き。別売りのカラビナを使えば、設置も簡単だ。平面に設置できない場合などに重宝する。
■安心の6ヵ月保証
本製品は6ヵ月保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証する。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れている。
■10W出力のポータブルソーラーパネル「OWL-SLP10W-GY」
■10W出力のポータブルソーラーパネル「OWL-SLP10W-GY」
