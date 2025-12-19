毎回、争奪戦がくり広げられるユニクロのセール。年末祭（2025年12月19〜31日）と新年祭（2026年1月1〜8日）、も、あらかじめ欲しい物を決めてのぞんだほうがよさそうです。そこで、40代スタイリストの大日方理子さんに、おすすめアイテムを厳選してもらいました！オンラインでは品切れの物もありますが、お店で見つけたらラッキーです。（以下、大日方さんの寄稿。価格は2025年12月19日時点、税込）◆あったかい ヒートテック