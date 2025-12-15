庭の草むしり、ガーデニングにと必要になる軍手。今年は白い軍手をやめて、土をいじりやすい手袋を使ってみませんか？今回は、ワークマンの「土をいじりやすいウレタン手袋」（税込299円）とダイソーの「フラワーニトリルグローブ」（税込110円）を比較します。◆どちらも土いじり用の手袋●ワークマン「匠の手 土をいじりやすいウレタン背抜き手袋」価格：299円（税込） サイズ：M、L、LL ※ワークマンオンラインサイトより。