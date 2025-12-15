長く働いているのに、新入社員のほうが好待遇だと知ったらモチベーションは下がる一方だ。新潟県の30代女性は、4年間勤務した薬局での理不尽な体験を投稿で明かした。ある時、女性の勤め先に、年下と年上の2人が中途採用で入社してきたという。「私は普段からさまざまな求人情報をよく見るのですが」と書いている通り、日頃から求人情報を見る習慣があった女性。これがきっかけで衝撃の事実を知ることになる。（文：篠原みつき）「