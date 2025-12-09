日本航空（JAL）は、羽田空港国内線のラウンジやファーストクラス・JALグローバルクラブ（JGC）専用カウンター、保安検査場を順次刷新する。北ウイングの「ダイヤモンド・プレミアムラウンジ」と「サクララウンジ」は2026年1月13日から9月にかけて閉鎖し、10月にリニューアルオープンする。南ウイングの各ラウンジは2026年10月から2027年5月にかけて閉鎖し、2027年6月にリニューアルオープンする。リニューアル期間中は営業中のラ