自民党と連立政権を組む日本維新の会。その維新で国対委員長を務め、同党から唯一政権幹部入りした首相補佐官である遠藤敬氏に｢秘書給与ピンハネ｣疑惑が浮上した。元秘書が証言したその実態とは――。【写真】寄附をしていた「秘書」は複数名「秘書」からの寄附がずらっと並ぶ遠藤敬・維新国対委員長の収支報告書遠藤氏は自民党と維新の連立交渉を担い、高市早苗・首相に「連立合意政策」担当の首相補佐官に起用された自維連