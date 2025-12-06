お笑いタレントのバービー（４１）が、６日に更新された「クワバタオハラ」くわばたりえのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演。２０２１年に結婚した一般男性とのなれそめを語った。出会いは「実はインスタグラムのＤＭなんです」。「正直、ＤＭはちょこちょこいろんな方から来ていたんです。それはそれは卑猥なＤＭがすごかったんですよ」と告白。そんななか、夫は「唯一卑猥じゃなかった。本当に普通の『メル友はじめまして』