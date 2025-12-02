東京ディズニーシーのホテルの宴会場に刃物のようなものを持った男が侵入し、その後逃走しました。警察によりますと1日午後8時過ぎ、東京ディズニーシーの「ホテルミラコスタ」のパーティー会場に男が侵入し、リュックサックから刃物のようなものを取り出し見せたということです。男はそのまま逃走しけが人などはいませんでした。男は30歳から40歳くらいで黒色のシャツを着ていたということで、警察が行方を追っています。