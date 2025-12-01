ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）では、2025年12月1日～2026年3月31日の期間限定で『あまおうスイーツフェア』を開催♡“いちごの王様”博多あまおうを贅沢に使用したショートケーキやパフェ、パンケーキなど多彩なスイーツをテイクアウトや館内レストランでお楽しみいただけます。クリスマスや自分へのご褒美にもぴったりな、優雅なひとときを堪能できるフェアで