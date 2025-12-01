ホテルニューオータニのあまおうスイーツフェア2025冬開催♡

ホテルニューオータニ（東京・幕張・大阪）では、2025年12月1日～2026年3月31日の期間限定で『あまおうスイーツフェア』を開催♡“いちごの王様”博多あまおうを贅沢に使用したショートケーキやパフェ、パンケーキなど多彩なスイーツをテイクアウトや館内レストランでお楽しみいただけます。クリスマスや自分へのご褒美にもぴったりな、優雅なひとときを堪能できるフェアです♪

新スーパーあまおうショートケーキ

『新スーパーあまおうショートケーキ』1,512円（テイクアウト料金）は、ホテルニューオータニ開業40周年記念に誕生した王道スイーツ。

スポンジには長崎県産「太陽卵」を使った生地と黒蜜入り生地の2種を使用し、九州・大牟田産生クリームと博多あまおうの絶妙な組み合わせで華やかな香りと上品な甘みを楽しめます。

エクストラスーパーシリーズ新作

『新エクストラスーパーあまおうショートケーキ』3,456円（テイクアウト料金）は、1ピースにあまおう約8粒を贅沢に使用。

玄米卵とJシリアルを組み合わせたスポンジ、九州・大牟田産生クリームと和三盆糖のクリーム、ライチの層があまおうの濃厚な甘みと香りを引き立てる極上のショートケーキです。

『エクストラスーパーダブルショートケーキ（メロン＆あまおう）』5,616円（テイクアウト料金）は、静岡県産マスクメロンと博多あまおうの2種類のフルーツを使用。

トップにはエルダーフラワー葛を纏わせ、あまおうの層・マスクメロンの層・トップフルーツの三層が楽しめる、贅沢で華やかな冬限定ケーキです。

あまおうパフェ＆パンケーキも登場

『あまおうパフェ』3,630円（サービス料別・東京・大阪）は、フレッシュあまおうやジュレ、マカロン、マスカルポーネクリーム、グラノラなど13層の多彩な食感を楽しめる贅沢パフェ。

『ホテルニューオータニ特製あまおうパンケーキ』3,630円（サービス料別）は、リコッタ・クリームチーズ・マスカルポーネをブレンドした生地にホワイトシリアルや乳酸菌を加え、豆乳ガナッシュやキャラメリゼで仕上げたふんわり軽やかな一皿です。

ホテルニューオータニの『あまおうスイーツフェア』では、王道ショートケーキからエクストラスーパーシリーズ、新作ダブルショートケーキ、あまおうパフェやパンケーキまで、多彩なあまおうスイーツが勢揃い♡

テイクアウトや館内レストランで、クリスマスや冬の特別な時間を優雅に楽しめます。期間限定の贅沢なひとときをぜひお見逃しなく♪