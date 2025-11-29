女性芸人の日本一を決める日本テレビ系「女芸人Ｎｏ．１決定戦ＴＨＥＷ２０２５」（１２月１３日、後７時）の審査員と大会サポーターが２９日に発表され、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が初めて審査員を務めることになった。粗品は自身のＸ（旧ツイッター）を更新し「俺がＴＨＥＷを救う」とコメント。この投稿には「粗品が審査員するなら見たくなるな」「粗品ならガチで救えるわ」「Ｍ１審査員になる日も近いな」