元中日投手の加藤翼氏が２８日に自身のＳＮＳを更新。「投球は乱れましたが解答は乱れませんでした。」とつづり、令和７年度宅地建物取引士資格試験の合格証書の写真を投稿した。Ｘ（旧ツイッター）ではハッシュタグを付けて「＃宅建」「＃一発合格」「＃よくやった」「＃褒めていただきたい」と投稿。今年度の宅建資格試験は合格率１８・７％の難関だった。フォロワーからは「おめでとうございます一発合格すごい！！！よ