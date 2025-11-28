ニューストップ > 国内ニュース > トマト・タマネギ高騰でハンバーガー店が悲鳴「ホントにヤバい」 ハンバーガー FNNプライムオンライン トマト・タマネギ高騰でハンバーガー店が悲鳴「ホントにヤバい」 2025年11月28日 18時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと トマトの卸売価格が平年と比べ約1.8倍と高値が続いているという ハンバーガー専門店の店主からは「ホントにヤバいです」と悲鳴も さらに、ソースに使われるタマネギも平年と比べ約1.5倍と高騰しているそう 記事を読む おすすめ記事 【ぐるなびリサーチ部】“肉グルメ”に関する調査 2025年11月25日 10時30分 長谷川あかりさんの激バズり「酒蒸しハンバーグ」レシピ。衝撃のおいしさに「信じてよかった…」の声多数 2025年11月25日 20時0分 「肉じゃが」の殿堂入り＆絶品レシピ8選〜これを作れば間違いなし！煮崩れ・味しみ不足の解消法も必見 2025年11月26日 7時0分 ロッテリア、クリスマスや年末にぴったりな贅沢バーガー「ローストビーフバーガー」を発売 2025年11月27日 10時38分 お疲れの休み明けには！材料2つで大満足の「豚こま×玉ねぎ」おかず 2025年11月25日 10時0分