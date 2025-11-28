ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 巨人元選手の佐藤洋さんが死去、63歳 急性大動脈解離のため 訃報・おくやみ 巨人（読売ジャイアンツ） スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 巨人元選手の佐藤洋さんが死去、63歳 急性大動脈解離のため 2025年11月28日 14時36分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 元巨人の佐藤洋さんが27日に急性大動脈解離のため63歳で死去した 1984年ドラフト4位で巨人に入団し、94年までプレーした佐藤さん 2022年からは母校の東北高野球部監督に就任し、今夏まで指揮を執った 記事を読む おすすめ記事 「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表 2025年11月28日 21時54分 水ダウ「名探偵津田」考察「電気イスゲーム」で真っ先に異変察知したスタジオゲストがＸで話題に 2025年11月28日 12時20分 小室眞子さん最新写真に「オーラがない」と驚き広がる…「皇族に見えない」と指摘するファンの残念 2025年11月28日 10時55分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 石丸伸二氏が告白「今、滋賀県民なんですけど」12月の移住発表「肩書がやっと復活しました」 2025年11月27日 15時41分